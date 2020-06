Americana registra mais duas mortes por Covid-19 e chega a 23

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta sexta-feira (26) o registro de mais dois óbitos por Covid-19, totalizando 23 de residentes no município. Um homem de 29 anos, morador do Jardim da Balsa, que estava internado no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” desde o dia 12 de junho e faleceu na noite do dia 18 de junho. O paciente não apresentava comorbidades anteriores e era considerado um óbito suspeito, agora confirmado para Covid-19 após resultado do Instituto Adolfo Lutz. O outro falecimento foi de uma mulher de 64 anos, moradora do Jardim Mirandola, no dia 22 de junho. Ela estava internada em hospital particular de Campinas, sendo o município notificado agora sobre este óbito pela doença.

Americana registrou também mais quatro novos resultados positivos de Covid-19, todos de exames PCR: uma mulher de 59 anos, do Residencial Tancredi, que já está curada; um homem de 22 anos, do Jardim Brasília, que está em isolamento domiciliar; um homem de 28 anos, do Jardim Thelja, que já está curado; e uma idosa de 71 anos, do Jardim Thelja, que está internada em hospital particular.

O boletim atualizado traz ainda mais 40 novos casos suspeitos aguardando resultados de exames, sendo que 32 estão em isolamento domiciliar e oito estão internados. No Hospital Municipal estão cinco desses pacientes: um homem de 66 anos, do Jaguari; um idoso de 74 anos, do Balneário Riviera; um idoso de 70 anos, do Jardim Progresso; um homem de 34 anos, do São Jerônimo; e um idoso de 81 anos, do Jardim da Paz. Os demais pacientes estão em hospitais particulares: uma idosa de 90 anos, do Centro; um homem de 47 anos, do Nova Carioba; e um homem de 64 anos, da Chácara Letônia.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 398 casos positivos, sendo 23 óbitos, 10 internados, 62 em isolamento domiciliar e 303 curados; 164 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo quatro óbitos, 31 internados em hospitais e 129 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza agora 1.122 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação de leitos Covid-19

A Secretaria de Saúde de Americana informou, nesta sexta-feira (26), que a ocupação de leitos destinados exclusivamente para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 é de 74% com respiradores (de 43 no total, 32 estão ocupados) e de 61% sem respiradores (de 56 no total, 34 estão ocupados).

Esse percentual leva em consideração todos os leitos do município, tanto do Hospital Municipal, quanto dos hospitais particulares. Com relação aos dados divulgados na quinta-feira (25), houve um aumento do número de leitos com respiradores, pois um hospital particular do município ampliou a quantidade.

A ocupação de leitos apenas no Hospital Municipal é a seguinte: 53% com respiradores (de 15 no total, 8 estão ocupados) e 100% dos leitos sem respiradores (de 20 no total, 20 estão ocupados). É importante reforçar que, caso haja necessidade de ocupação de mais leitos sem respiradores, o HM já está preparado para tomar providências imediatas que evitem a falta de atendimento.

Os dados foram atualizados às 13 horas.