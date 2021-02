FAM tem mais de 25 turmas abertas para 2021

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Faculdade de Americana já está com mais de 25 turmas abertas nas áreas de Saúde, Humanas e Exatas para iniciar o ensino superior neste ano. O vestibular 2021 ainda está com vagas abertas até o dia 5 de março. Para mais informações, acesse: fam.br.

“Sempre é importante mostrar a atuação da Faculdade de Americana nas mais diversas áreas do conhecimento. Estamos a cada dia nos estruturando para melhor atender os nossos alunos”, disse o diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Com mais de 25 cursos com turmas abertas para iniciar o ano letivo neste ano, a FAM está entre as maiores Instituições de Ensino Superior com vários cursos em andamento. Além disso, a Faculdade de Americana continua o processo de acolhimento dos alunos da UNIMEP, tanto de Santa Bárbara d´Oeste quanto de Piracicaba, para que continuem seus estudos, facilitando o processo de transferência para que o aluno não tenha prejuízo acadêmico.

Conheça os cursos abertos na FAM:

Saúde:

Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Estética e Cosmética,

Educação Física, Medicina Veterinária (matutino e noturno)

Humanas:

Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, Direito, Pedagogia, Administração, Administração

EAD, Recursos Humanos e Marketing.

Exatas:

Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Elétrica e Mecânica,

Gestão Financeira e Logística.

Técnicos:

Análises Clínicas, Farmácia e Eletroeletrônica.