Ônibus da Sancetur pega fogo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um ônibus da empresa Sancetur pegou fogo no início da tarde desta quarta-feira(24), na garagem que fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Americana. Ninguém se feriu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o incêndio em ônibus dentro do pátio da por volta das 14h30. Ao chegarem no local, o veículo já estava consumido pelo fogo.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O deslocamento da viatura rapidamente foi crucial para não propagar para outros ônibus. Quatro militares realizaram o combate e deixaram o local em segurança.

De acordo com os bombeiros, a causa do principio do incêndio ainda é desconhecida.