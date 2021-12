FAM vai investir R$30 milhões em unidade em Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em reunião no último dia 16, na Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, Gustavo Azzolini, diretor da Faculdade de Americana – FAM, e o prefeito municipal, Rafael Piovezan, retomaram o projeto de instalação da unidade da FAM no município. A abertura das atividades esta prevista para 2023.

Com investimento de R$30 milhões de reais, a Faculdade de Americana acredita na retomada da economia e no crescimento da cidade e amplia sua participação no setor educacional de nível superior na região. O prédio da nova unidade, que já passou por uma grande reforma, possui 6 mil metros quadrados de construção e está localizado no bairro Santa Rita.

Em Santa Bárbara, a FAM oferecerá cursos nas áreas de exatas e gerenciais, como: Direito, Administração, Engenharias, Tecnólogos em Marketing, Finanças e Logística.

“Tudo depende agora de tramitação no Ministério da Educação, estamos aguardando ansiosamente a retomada das avaliações realizadas pelo MEC, e assim dar sequência aos processos e iniciar nossas atividades”, disse Gustavo Azzolini.

“Essa é mais uma grande notícia para Santa Bárbara d’Oeste. A FAM iniciará em 2022 todo o processo de obras e trâmites necessários para que em 2023 a unidade abra as suas portas em nossa cidade. A vinda de uma instituição de Ensino Superior reflete todo o desenvolvimento que Santa Bárbara d’Oeste está passando. É algo de fundamental importância para o Município e que completa tudo aquilo que temos visto nos demais segmentos. É geração de emprego e renda, é qualificação do mercado de trabalho, por meio de quem deseja cursar o Ensino Superior”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.