Fim de semana deve ter chuva e frio em Americana e região

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O final de semana deve ser de frio e chuva em Americana e região. É o que indica a previsão da Climatempo. De acordo com o órgão, a passagem de uma frente fria pela costa do Sudeste e a circulação de ventos vão provocar a entrada de umidade em áreas do estado.

De acordo com a previsão, o sábado deve ser de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e à noite. Os termômetros devem ficar entre 18ºC e 27ºC. Já no domingo a mínima cai para 16ºC e a máxima para 25ºc. O dia deve ser de sol com muitas nuvens e períodos de nublado com chuva a qualquer hora.

Na segunda a mínima deve ser de 15ºC e a máxima de 23ºC, com chuvas a qualquer hora. A terça-feira, primeiro dia do mês de junho, também deve ter chuva e termômetros entre 14ºC e 24ºC.