Parceria da Secretaria de Habitação e CPFL garante lâmpadas de LED para famílias de Americana

Uma parceria da CPFL com a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, representada pelo Secretário, Luiz Cezaretto(Rodaben), juntamente com o Prefeito Chico Sardelli, garantiu a entrega de 10 mil lâmpadas de LED para 2460 famílias de Americana.

Os bairros contemplados, nesse primeiro momento, serão Jardim da Paz, Mário Covas II e III e parte do Bairro São Jerônimo. A entrega deverá ter início a partir de 02 de junho. O investimento é de aproximadamente R$150 mil reais sem nenhum custo aos cofres públicos, inclusive a mão de obra, que ficará a cargo da CPFL.

No ato, as famílias receberão 4 lâmpadas de LED e devolverão 4 fluorescentes ou incandescentes. “Mais uma grande conquista de nossa Administração buscando economia de energia para as famílias beneficiadas, além da contribuição e respeito pelo meio ambiente”, disse Cezaretto.