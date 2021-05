Prefeitura apresenta superávit de R$ 100 milhões e menor gasto com pessoal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Fazenda de Americana realizou, na manhã desta quarta-feira (26), audiência pública para apresentar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2021, conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Os números apresentados atestam uma situação contábil bastante positiva, com índices satisfatórios, em comparação com o mesmo período de anos anteriores.

O prefeito Chico Sardelli fez questão de destacar o empenho da Administração Municipal em manter as contas públicas em condições de excelência. “Estamos agindo com a máxima cautela pois, além do respeito à coisa pública, temos os efeitos de uma pandemia para combater com recursos principalmente municipais”, declarou.

Entre os pontos de destaque, foi apresentado o superávit orçamentário de R$ 100.210.320,85 nesse primeiro quadrimestre. “Esse número demonstra que o Município mantém sua capacidade de recebimento apesar da pandemia, mas principalmente tem realizado uma gestão dos recursos públicos com responsabilidade e comprometido com a legalidade e a eficiência fiscal”, afirmou a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

O gasto com pessoal está em R$ 385.685.120,98 (44,14%), o que corrobora a tese de seriedade na gestão pública e de uso do dinheiro público com responsabilidade. Comprometimento é menor do que no governo anterior, quando chegou a 49%.

Na área da saúde, foram realizados investimentos importantes no Hospital Municipal, com o aumento do número de leitos e aquisição de respiradores, evitando, dessa maneira, a desassistência da população, com a aplicação do montante de R$ 74.960.166,34 (29,63%) e R$ 46.714.058,15 (18,47%) liquidado.

Para o combate à pandemia da Covid-19, Americana recebeu, em 2020, R$ 47,9 milhões do governo federal e R$ 3,1 milhões do Estado. Neste ano, até 30 de abril, a verba recebida da União foi de R$ 960 mil, e do governo estadual, R$ 4,2 milhões.

“Todos esses investimentos foram feitos mantendo nossa capacidade de pagamento dos fornecedores, salários dos servidores em dia, encargos sociais todos quitados, parcelamentos, precatórios e demais obrigações do Município”, conclui Simone.