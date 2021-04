Frente fria deve derrubar a temperatura pra 13ºC em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma nova frente fria deve chegar à região nos próximos dias e derrubar a temperatura em Americana. Na cidade a previsão é de 13ºC, de acordo com o Inmet – Instituto Nacional de Meteorologia.

Já nesta quarta-feira(28), a mudança poderá ser notada com temperatura mínima de 15ºC e máxima de 28ºC. Na quinta(29), a mínima continua em 15º e a máxima cai para 26ºC. Na sexta-feira(30), os termômetros devem registra a baixa de 13ºC e temperatura máxima de 26ºC.

No sábado(1º), Feriado do Dia do Trabalhador, o dia deve ser de ventos fracos com temperatura variando entre 13ºC e 28ºC.