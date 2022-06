“Fui do tempo em que decisão do STF não se discutia, se cumpria. Não sou mais”, diz Bolsonaro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a afirmar nesta terça-feira (7), durante pronunciamento no Palácio do Planalto, que pode descumprir decisões do Supremo Tribunal Federal.

“Eu fui do tempo em que ‘decisão do Supremo não se discute, se cumpre’. Eu fui desse tempo. Não sou mais. Certas medidas saltam aos olhos dos leigos. É inacreditável. Querem prejudicar a mim e prejudicam o Brasil”, afirmou o presidente.

Segundo Bolsonaro, se o novo marco temporal para a demarcação de terras indígenas for aprovado pelo Supremo, ele irá descumprir a decisão.

“Se o novo marco temporal for aprovado, além de uma área do tamanho da região Sudeste, já demarcada como terra indígena, teremos outra área do tamanho da região Sul. Acabou a economia brasileira, o agronegócio. Acabou a nossa garantia alimentar. Acabou o Brasil. O que eu faço se aprovar o marco temporal? Tenho duas opções. Entrego a chave para o ministro do Supremo ou digo: Não vou cumprir”, garantiu.