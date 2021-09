Funcionário do Liberal tem morte cerebral após ser atropelado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O ciclista Sebastião Vicente Rodrigues Filho, que foi atropelado na manhã desta terça-feira(21), em Sumaré, teve morte cerebral. A vítima era colaborador do O Liberal de Americana e atuava na gráfica do grupo.

Tião, como era conhecido, tinha 66 anos. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, ele seguia de bicicleta pela Rodovia Anhanguera, no sentido Americana, quando por volta das 9h40, no quilômetro 122, foi atropelado em uma das faixas da marginal. Para a polícia, o motorista do veículo disse que não teve tempo para desviar.

Ele foi socorrido em estado grave para Hospital Estadual Sumaré, onde permaneceu internado até a constatação da morte cerebral. Ele deixa esposa e duas filhas.

Em nota, o Liberal lamentou a morte do colaborador. “O LIBERAL é grato por todo o empenho e companheirismo que nosso colaborador Tião demonstrou durante estes anos. Não era por acaso que há tanto tempo era ele o encarregado de uma função considerada importante para a empresa. Sua dedicação para com o trabalho, sua simplicidade e trato com os colegas e sua paixão pelo ciclismo serão lembranças. Sentimos muito a perda e nos solidarizamos com colegas e familiares”, disse a empresa.