Fundo Social recebe doação de alimentos da empresa Suzano

O Fundo Social de Solidariedade de Americana recebeu, no dia 19 de julho, a doação de 1.874 quilos de alimentos da empresa Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto. Todo o alimento foi levado ao Fundo em um ônibus com a ajuda de 12 voluntários (as).

Os produtos foram arrecadados durante a realização da Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem, que ocorreu no dia 3 de julho nas proximidades da Avenida Brasil, em Americana (SP). O evento teve como objetivo incentivar a prática esportiva e a integração com a comunidade.

Durante a ação, foram arrecadadas mais de 2 toneladas de alimentos não perecíveis e 2.400 itens de higiene e limpeza, que foram destinados ao Fundo Social, à APAE e ao Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo.

“Ficamos muito felizes com essa doação, que auxiliará muito no trabalho que desenvolvemos de atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Separamos os produtos e, agora, podemos encaminhá-los para as instituições e as pessoas que mais precisam de ajuda”, afirmou a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Lionela Ravera Sardelli.