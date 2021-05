GAMA multa e apreende carro que estava estacionado longe da guia no São Jerônimo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Guarda Municipal de Americana multou um veículo que estava estacionado afastado da guia na Rua Heitor Santon, no bairro São Jerônimo, na tarde desta terça-feira(18).

Durante patrulhamento, os guardas verificaram que veículo VW/Fox estava estacionado afastado da guia da calçada infringindo o Artigo 181, inc. II do CTB. A guarda realizou a autuação com base na lei e o carro foi recolhido ao Pátio Municipal.

A multa para este tipo de infração é de R$ 88,38. De acordo com a GAMA, não havia queixa de crime contra o veículo até o momento da remoção e o proprietário não foi localizado.