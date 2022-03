Geraldo Alckmin faz palestra em Americana sobre stress, ansiedade e depressão

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Rosa do Bem recebeu, na noite desta quarta-feira (16), a palestra “Como reduzir stress, ansiedade e depressão”, ministrada pelo Dr. Geraldo Alkmin. A atividade foi realizada no auditório da Faculdade de Americana (FAM) e contou com um público aproximado de 400 pessoas.

De acordo com a presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel, a realização de eventos que promovam a saúde e a qualidade de vida fazem parte do trabalho contínuo realizado pelo instituto. Ela ressaltou a importância desta palestra. “Foi uma noite muito especial. Os temas abordados foram esclarecedores e muito importantes. Com certeza, todos que assistiram irão praticar os aprendizados por uma vida com muito mais qualidade e saudável”, comentou.

Fernanda também agradeceu a presença da madrinha do Rosa do Bem, Lu Alckmin. “A Lu é uma das inspirações para o Rosa do Bem, assim como minha mãe Marly. Ficamos muito honrados com a palestra do Dr. Geraldo e também com a presença da nossa madrinha. Agradecemos por esse momento único, que foi um marco por amor à vida”, afirmou a presidente do Rosa do Bem.

Palestrante

Dr. Geraldo Alckmin foi governador do Estado de São Paulo de 2001 a 2006 e de 2011 a 2018, realizando ações importantes de cuidado e acolhimento às mulheres.

Entre suas principais realizações neste sentido estão: o Hospital da Mulher no Bom Retiro; o Programa Mulheres de Peito com as carretas móveis; a Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer; a Rede de Reabilitação Lucy Montoro; o Programa Bem Me Quer, com orientações médicas e psicológicas às vítimas de violência sexual; os programas sobre a igualdade de gênero, capacitação profissional para independência financeira, e proteção às mulheres vítimas de violência.

Geraldo Alckmin é formado pela Faculdade de Medicina de Taubaté, ligada à Universidade de Taubaté, com especialização em anestesiologia pelo IAMSPE. É professor de faculdade de medicina e, em 2021, concluiu o Curso de Acupuntura do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da USP. O seu TCC foi acompanhando os pacientes no Hospital das Clínicas.

Sobre o Rosa do Bem

Desde 2011, o Rosa do Bem promove gratuitamente exames de mamografia e diversas atividades voltadas à conscientização sobre hábitos saudáveis, qualidade de vida e prevenção ao câncer de mama.

Além da campanha no mês de outubro, o Rosa do Bem realiza o acompanhamento do tratamento das mulheres diagnosticadas com câncer de mama e promove ações durante o ano todo para o público em geral. Atualmente, o grupo conta com 43 mulheres.