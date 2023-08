Golpes e fraudes associados ao PIX crescem no país; advogado dá dicas para evitar

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Sistema de Pagamentos Instantâneos (PIX), uma das inovações tecnológicas mais notáveis dos últimos tempos, trouxe consigo uma transformação na maneira como realizamos transações financeiras. Entretanto, com o avanço tecnológico também surgem novos desafios, e no caso do PIX, golpes e fraudes têm aumentado significativamente, alertam especialistas em segurança financeira.

O Portal de Americana conversou com um especialista na área que trouxe dicas de como evitar as estratégias empregadas pelos criminosos. Conforme explica o advogado Diego Bernardo, da renomada Bernardo Advogados, esses ataques podem ocorrer de duas principais maneiras: por meio de programas maliciosos instalados sem o conhecimento do usuário ou através da engenharia social, na qual os golpistas utilizam táticas de persuasão para enganar as pessoas e obter acesso às suas senhas e informações sensíveis.

Natureza das Fraudes Bancárias do PIX

As fraudes relacionadas ao PIX são caracterizadas pela exploração de vulnerabilidades para acessar contas de maneira não autorizada, resultando em perdas financeiras consideráveis. As táticas adotadas pelos criminosos vão desde o envio de mensagens falsas em campanhas de phishing até a distribuição de QR codes adulterados que redirecionam as vítimas para sites fraudulentos.

O advogado Diego Bernardo destaca que a engenharia social é uma das táticas mais preocupantes nesses golpes, já que os criminosos se aproveitam da confiança das pessoas para obter informações confidenciais. Além disso, a clonagem de chips de celular tem sido uma abordagem cada vez mais usada, permitindo que os golpistas acessem códigos de autenticação e realizem transações ilícitas.

Medidas Preventivas Inteligentes

A prevenção é a melhor defesa contra esses tipos de fraudes. O advogado Diego Bernardo oferece algumas dicas essenciais para evitar ser vítima desses ataques:

Verificação de Fontes: Sempre confirme a autenticidade de mensagens, ligações e solicitações antes de fornecer informações pessoais ou bancárias. Em caso de dúvida, entre em contato direto com a instituição financeira. Autenticação em Duas Etapas: Ative a autenticação em duas etapas, utilizando métodos seguros, como aplicativos de autenticação, para adicionar uma camada extra de proteção às suas contas. QR Codes Confiáveis: Escaneie apenas QR codes de fontes confiáveis e verifique sua legitimidade antes de prosseguir com a transação. Proteção de Dispositivos: Mantenha seus dispositivos protegidos com senhas robustas e mantenha seu software de segurança atualizado. Desconfie de Ligações Suspeitas: Instituições financeiras jamais solicitam senhas ou informações confidenciais por telefone. Se receber uma ligação suspeita, encerre-a imediatamente e entre em contato com seu gerente. Ajuste de Limites de Transação: Fale com seu gerente para ajustar os limites de transação, reduzindo potenciais perdas em caso de golpes.

Recuperação de Fundos: Opções Legais e o Papel do Judiciário

Mesmo com todas as precauções, os golpes podem ocorrer. Nesses casos, a atuação do Judiciário é crucial. A seguir, são listadas medidas que podem ser tomadas:

Registro de Boletim de Ocorrência (BO): Registrar um BO é o primeiro passo para documentar a fraude e dar início ao processo legal. Notificar a Instituição Financeira: Comunicar imediatamente o banco sobre a fraude pode ajudar a limitar os danos. Ação Judicial: Se a recuperação extrajudicial não for possível, buscar uma ação judicial pode ser uma alternativa para recuperar os fundos perdidos.

A crescente popularidade do PIX trouxe comodidade às nossas vidas, mas também demanda maior conscientização sobre a segurança cibernética. Diego Bernardo é fundador da Bernardo Advogados– OAB/SP nº 306.430 – diego.bernardo@bernardoadvogados.com. Ele possui vasta experiência nos mais diversos ramos jurídicos e também em gestão empresarial.