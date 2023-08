Mural “Americana 148” será entregue neste sábado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O mural comemorativo do aniversário de Americana, intitulado “Americana 148”, será oficialmente entregue à população neste sábado (12), a partir das 10h. Iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação, a intervenção artística foi realizada pelo Coletivo SHN no muro do novo estacionamento do Mercado Municipal, um dos pontos mais simbólicos da região central.

Com cerca de 120 metros quadrados de pintura, o mural é composto pelos tradicionais ícones desenvolvidos pelo Coletivo ao longo de sua história, como “Obrigado Vida”, “Mundo”, “Boca” e “Tigre”, e traz também um ícone aplicado especialmente para a cidade de Americana: o “Santo Antônio”, em homenagem ao padroeiro do município.

Formado em 1998 em Americana, o grupo possui obras espalhadas em diversas cidades do Brasil e do mundo. A entrega na manhã deste sábado contará com a presença dos artistas, autoridades e terá também a discotecagem do DJ Easy.

“Muito contente em entregar esse presente de aniversário para a nossa cidade e nossa população. Este mural deu outra cara para o Mercado Municipal e tenho certeza que será cenário para muitas fotos. Parabéns aos talentosos artistas que tanto honram o nome da nossa cidade”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

“Estamos levando mais cor e vida para a região central de Americana, e tenho a sensação de que a população já está aprovando essa novidade. É realmente um trabalho admirável e que dialoga com a história da cidade. Estão todos convidados para virem prestigiar de perto essa linda obra neste sábado”, destacou o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão.