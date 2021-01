Governo Bolsonaro anuncia compra de 100 milhões de doses da CoronaVac

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (7), no Palácio do Planalto, para falar sobre as novas medidas de enfrentamento à pandemia de covid-19 e o uso de vacinas contra o novo coronavírus no Brasil.

O ministro confirmou a assinatura de um contrato com o Instituto Butantan para o fornecimento de 100 milhões de doses da vacina CoronaVac contra a Covid-19. A vacina é produzida pelo instituto em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac.

Desse total, 46 milhões de doses estarão disponíveis até abril e 54 milhões até o fim de 2021.