Governo de São Paulo coloca todo o estado na fase vermelha

O Governo do Estado de São Paulo colocou todas as cidades paulistas na fase vermelha do Plano São Paulo. Essa é a fase mais rígida da retomada da economia.

O anuncio aconteceu na tarde desta quarta-feira(3), em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. De acordo com o governo, a restrição passa a valer a partir da zero hora de sábado(6) até o dia 19.

Na fase vermelha apenas serviços essenciais podem funcionar. São eles: farmácias, mercados, padarias, açougues, atividades religiosas, hotéis, pousadas e outros serviços de hotelaria, postos de combustíveis, lavanderias, transporte coletivo, bancos e pet shops.