Guarda diz que motorista estava em “estado visível de embriaguez”

O motorista que caiu com um carro no córrego da Avenida Brasil, em Americana, na tarde deste domingo(21), estava em “estado visível de embriaguez”.

A informação foi confirmada pela Guarda Municipal de Americana. De acordo com o registro da GAMa, o motorista transitava pela avenuda no sentido bairro-centro, momento em que o condutor W.R.R.F perdeu o controle do veículo Ecoesporte, vindo este a cair dentro do córrego da Avenida Brasil.

Ao chegar no local, os guardas se depararam com o condutor do lado de fora do veículo sem ferimento, onde recusava atendimento médico. De acordo com a corporação ele apresentava sinais de embriaguez.

Ele foi conduzido até a central de polícia judiciária, onde realizou a coleta de sangue para exames. Ele foi liberado pela autoridade policial

Até a manhã desta segunda-feira(22), o carro ainda permanecia no córrego a espera da retirada pela seguradora.