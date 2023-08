Guarda Municipal de Americana recupera veículo roubado após denúncia

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

No início da manhã desta segunda-feira(31), por volta das 07h, a Guarda Municipal de Americana recebeu uma solicitação via controle informando sobre um veículo estacionado há vários dias na Avenida Maria Quitéria, no bairro Antônio Zanaga, em Americana.

Ao chegarem ao local, os agentes verificaram que o veículo em questão era um Volkswagen Taos, e, após uma verificação mais detalhada, constataram que se tratava de um produto de furto. A identificação do proprietário indicou a empresa Unidas Locadora SA como detentora do veículo.

A equipe da Guarda Municipal tomou as providências necessárias para a restituição do veículo à locadora, que foi comunicada sobre a recuperação.