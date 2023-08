Brait Supermercados inaugura nesta terça-feira em Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Brait Supermercados, famoso por sua seleção de alimentos diferenciados abrirá suas portas nesta terça-feira, 1º de agosto, com sua primeira loja em Santa Bárbara d’Oeste

A nova unidade do Brait Supermercados está estrategicamente instalada no Santa Bárbara Mall, localizado na movimentada Avenida Corifeu de Azevedo Marques, na região central do município. O empreendimento segue o modelo de varejo empório.

Com uma área de 450 metros quadrados, o Brait Supermercados investiu cerca de R$ 3,5 milhões para trazer ao público da região uma loja completa, repleta de produtos. Além disso, a inauguração da loja significa a criação de 50 novos empregos diretos, confiantes para o desenvolvimento econômico da cidade.

A estrutura do Brait Supermercados em Santa Bárbara d’Oeste também foi projetada para oferecer comodidade aos clientes. O estacionamento conta com mais de 70 vagas, garantindo praticidade no momento da visita à loja. Para os apreciadores de vinhos, a adega é um verdadeiro tesouro, com uma seleção impressionante de 1.000 títulos.