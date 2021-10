HM reduz o número de leitos de UTI e enfermaria de covid-19

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta segunda-feira (18), o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, de Americana, reduziu de 20 para 10 os leitos de Unidade de Terapia Intensiva e de 35 para 15 os leitos de enfermaria da ala de covid-19.

No sábado, pela primeira vez, não havia nenhum paciente internado na ala exclusiva. De acordo com a prefeitura de Americana, a ampliação de leitos poderá ocorrer a qualquer tempo, se houver aumento na demanda dos atendimentos para Covid-19.

Hoje, a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 12,50% de leitos com respiradores (de 48 no total, 6 estão ocupados) e de 21,16% de leitos sem respiradores (de 52 no total, 11 estão ocupados).

Ocupação por unidade hospitalar

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é de 20% para leitos com respiradores (de 10 no total, 2 ocupados) e 20% sem respiradores (de 15 no total, 7 ocupados).

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação é de 30% para leitos com respiradores (de 10 no total, 3 ocupados) e 6,25% sem respiradores (de 16 no total, 1 ocupado).

No Hospital São Francisco a taxa é de 10% para leitos com respiradores (de 10 no total, 1 ocupado) e de 7,15% sem respiradores (de 14 no total, 1 ocupado).

No Hospital Unimed a taxa é de 0% para leitos com respiradores (de 18 no total, nenhum ocupado) e de 28,58% de leitos sem respiradores (de 7 no total, 2 ocupados).