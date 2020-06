Homem de 43 anos é a sétima vítima do coronavírus em Nova Odessa

Nova Odessa registrou neste final de semana a sétima morte provocada pelo novo coronavírus.

Trata-se de um homem, de 43 anos, morador do Jardim Monte das Oliveiras, que faleceu no domingo (14), um dia após dar entrada na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada, espaço criado pela Secretaria de Saúde para atender pacientes da rede pública com suspeita de Covid-19 e também casos confirmados. Ele tinha, segundo a pasta, hipertensão arterial. Além deste caso, outros quatro também foram confirmados nesta segunda-feira (15). Com isso, o número de infectados sobe para 60 no município desde o início da pandemia.

“Em primeiro lugar, quero, em nome de toda a Prefeitura de Nova Odessa, expressar os profundos sentimentos à família de mais um morador que perde a vida em meio à pandemia do novo coroanvírus. O número de casos, infelizmente, aumenta a cada semana e já temos sete mortes confirmadas. São sete vidas que se foram e muita gente ainda não acredita na gravidade desta pandemia. Tem muita gente que ainda insiste em não adotar as recomendações do Ministério da Saúde, tem muita gente que ainda promove festas em casa, tem muita gente que insiste em se aglomerar, enfim, o que precisa acontecer para que todos tenham consciência dos riscos?”, indagou o secretário de Saúde, Vanderlei Cocato.

NOVOS CASOS. Além do caso que vitimou o morador do Jardim Monte das Oliveiras, os outros casos confirmados de Covid-19 nesta segunda-feira são: homem, de 47 anos, morador do Centro e que cumpre isolamento domiciliar (quadro de saúde considerado bom); mulher, de 37 anos, moradora do Jardim Santa Luiza e que cumpre isolamento domiciliar (quadro de saúde considerado bom); mulher, de 55 anos, moradora do Jardim Santa Rita e que está internada em leito de UTI do AME (Ambulatório Médico de Especialidades), em Campinas; e mulher, de 30 anos, profissional da saúde que atua na rede pública em Nova Odessa, mas reside em Valinhos.