Homem de 46 anos morre com suspeita de dengue em Americana

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou nesta quarta-feira(27), que registrou uma morte suspeita por dengue, ocorrida no dia 9 de maio.

O paciente era um homem de 46 anos, morador do bairro Jardim Esperança. No dia 1º de maio ele começou a apresentar sintomas como febre, dor no corpo e manchas pelo corpo, procurou hospital particular no dia 6 e permaneceu internado até a data do óbito. A vigilância aguarda resultado do Instituto Adolfo Lutz.

Até 27 de maio, data da última atualização, Americana contava com 785 casos notificados de dengue. Desse total, 321 são positivos, 459 negativos e cinco aguardando resultado de exames. Não há nenhum óbito confirmado.