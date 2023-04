homem descobre que ia ser demitido e mata 5 colegas de trabalho

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na última segunda-feira (10), um tiroteio ocorreu em uma agência bancária em Louisville (EUA), resultando na morte de cinco pessoas e deixando oito feridos. O ataque foi realizado por um funcionário da agência, Connor Sturgeon, de 25 anos, que se enfureceu após ser informado sobre sua demissão e decidiu se vingar.

Durante o massacre, Connor transmitiu a ação ao vivo em seu perfil no Instagram, o que permitiu às autoridades rastrearem seu paradeiro. Após troca de tiros com a polícia, o suspeito foi morto. A tragédia recebeu ampla cobertura na mídia e foi comentada por políticos.

