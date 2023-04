Prefeitura faz a demolição de quiosque na Rua Carioba

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana iniciou nesta quinta-feira (13), a demolição do quiosque localizado entre a Rua Carioba e a Avenida Bandeirantes, na região central.

O local estava há anos sem uso e sem interesse de permissão de uso. A remoção visa garantir uma melhor utilização do espaço e a requalificação da Praça Arlindo Reami, além da segurança para os comerciantes, pedestres e usuários do transporte público.

