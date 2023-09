Homem é atropelado por trem em Americana

Foto: Will Moreira/Portal de Americana

Um homem foi atropelado na linha férrea de Americana na noite desta quinta-feira(31). O acidente aconteceu na região do Jardim Guanabara.

De acordo com informações, o homem tentou atravessar a linha próxima a Rua do Castelo, mas não percebeu a aproximação do veículo. O homem de 43 anos foi arremessado para uma área de mata.

O Corpo de bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros. Com ferimentos leves, o homem foi encaminhado para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, onde recebeu atendimentos médicos.