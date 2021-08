Homem é preso após agredir companheiro em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um homem de 32 anos foi preso na tarde desta segunda feira (02), após agredir seu companheiro, de 31 anos, em Americana.

De acordo com a Guarda Municipal de Americana,

os patrulheiros Rogério e Juliana, foram acionados via controle, para atender uma ocorrência na Unidade de Vigilância Sanitária no bairro Vila Amorim. Ao chegarem no local, a equipe foi informada pela vítima, que havia sido agredida pelo companheiro, sendo o mesmo encaminhado para atendimento médico.

O agressor foi conduzido a Central de Polícia Judiciária, onde ele foi autuado em flagrante por violência doméstica e lesão corporal e encaminhado a cadeia pública de Sumaré.