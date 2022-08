Homem morre após motorista bater propositalmente contra seu carro na Anhanguera

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Três pessoas ficaram feridas e uma morreu após o carro em que elas estavam capotar no fim da madrugada desta sexta-feira (26), na Rodovia Anhanguera, em Americana.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do Pálio seguida pela rodovia no sentido interior, quando se envolveu em uma discussão com um outro motorista. O condutor da Toro teria jogado o carro contra o Pálio que capotou e foi parar no canteiro lateral da rodovia. O motorista da Todo teria parado e discutido com um caminhoneiro que presenciou o acidente. Logo em seguida ele fugiu.

Cristóvão Luiz da Silva, de 52 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outras três vítimas, sendo um homem, uma mulher e uma criança tiveram ferimentos e foram socorridos para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Americana.