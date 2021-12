Homem morre em acidente na Rodovia Anhanguera

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um homem de 53 anos, que ainda não teve a identidade revelada, morreu em um acidente na Rodovia Anhanguera na tarde desta quarta-feira(22).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motociclista seguia pela via no sentido capital quando, próximo a empresa Goodyear bateu a moto, uma Titan, na traseira de um carro Honda Civic. Segundo o condutor do carro o trânsito ficou lento momento que a moto que seguia atrás colidiu.

O resgate da concessionária CCRAutoban foi acionado, mas a morte foi constatada no local. O transito chegou a ser interditado, mas foi liberado por volta do 12h30.