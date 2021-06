Homem perde o controle após dar “tchau” e ultraleve cai em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um ultraleve caiu na Praia dos Namorados, em Americana, na tarde desta quinta-feira(3), após o piloto perder o controle.

De acordo com a Guarda Municipal de Americana, o homem voava com um ultraleve modelo White Head Hawk, de construção amadora, prefixo PU-EEU, pela orla da praia, quando ao acenar ‘tchau’ para pessoas que estavam no local, perdeu o controle.

A queda ocorreu nas proximidades da Avenida José Ferreira Coelho. O homem de 45 anos, morador de São Paulo, foi socorrido por populares para o hospital. Ele deslocou o ombro e teve um pequeno ferimento na testa.

Por conta da aeronave ter todas as documentações, ela foi liberada para o proprietário.

