Homem surta e quebra motel em Santa Bárbara

Um homem de 44 anos surtou e quebrou parte de um quarto de um motel localizado motel na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, às margens da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). O caso aconteceu na tarde de sábado(26).

De acordo com o registro da Polícia Militar, houve um chamado para ocorrência no Motel Lunn por volta das 13h30. Ao chegarem no local, os policiais encontraram o homem em surto. Ele quebrou uma mesa de vidro e dois vasos, além de inundar o quarto com água.

Segundo a PM, o prejuízo ao estabelecimento foi de R$465. Nada de ilícito foi encontrado com o ele.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao plantão policial onde prestou depoimento e, após pagar o valor do prejuízo que causou ao motel, foi liberado.