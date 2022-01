Hospital Municipal ganhará mais 20 leitos para tratamento de covid-19

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho, confirmou nesta terça-feira(25), que o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi ganhará mais 20 leitos para tratamento de covid-19 até a próxima semana.

De acordo com Danilo, os leitos serão implantados na forma de enfermaria, mas 10 serão preparados para disponibilizar ventilação mecânica, caso for necessário. Na última semana o hospital alcançou 100% de ocupação nos leitos de tratamento básico.

Segundo o boletim da Vigilância Epidemiológica de Americana, a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município, nesta terça-feira, era de 78,79% de leitos com respiradores (de 33 no total, 26 estão ocupados) e de 79,41% de leitos sem respiradores (de 68 no total, 54 estão ocupados).