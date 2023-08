Hospital veterinário regional segue em construção

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A construção do Meu PET – Hospital Veterinário Regional avança em Santa Bárbara d’Oeste. Os primeiros acabamentos começam a ser realizados, com instalação de revestimentos e equipamentos na mais nova estrutura pública do Município.

Localizado na Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano, no Jardim Souza Queiroz, o Meu PET oferecerá serviços gratuitos para cães e gatos, como consultas clínicas, cirurgias, exames de ultrassom, raio-x e endoscopia, laboratório de análises clínicas, setor de urgência e emergência, além dos serviços de vacinação, castração e adoção responsável.

A unidade terá 480 m² de área construída, com salas cirúrgicas, de medicação, internação e equipamentos para ofertar atendimento regionalizado aos animais domésticos. O investimento entre obra e equipamentos é de R$ 6 milhões.