Nova hamburgueria da cidade anuncia vagas de emprego em Americana

Foto: Will Moreira

A Baden Burger anunciou a contratação de profissionais para sua unidade na rua das Paineiras, em Americana. A hamburgueria vai se instalar no prédio onde funcionou por três anos a Pizza Hut, fechada no fim do primeiro semestre.

De acordo com o anuncio, a Baden está com vagas para chapeiro, auxiliar de cozinha, garçom, caixa, auxiliar de limpeza e motoboy.

Os interessados em uma das vagas deve enviar o currículo para o e-mail burguerbaden@gmail.com. Ainda não há informações sobre a data de inauguração.