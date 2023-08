idosa de 77 anos morre em americana após ser atropelada por moto

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma idosa de 77 anos, identificada como Ana Velasco Conrado, faleceu na tarde desta terça-feira, dia 29, após ser atingida por uma motocicleta na avenida Doutor Antônio Lobo, em Americana.

Segundo informações da Polícia Militar, o incidente ocorreu quando a vítima tentava atravessar a avenida em um trecho desprovido de faixa de pedestres. O motociclista, um homem de 33 anos, trafegava pela Rua Washington Luiz em direção ao Terminal Urbano, quando entrou na avenida Doutor Antônio Lobo e colidiu com a idosa.

De acordo com as autoridades, não foram observados indícios de embriaguez por parte do motociclista, e a documentação regular da moto estava em conformidade com a legislação vigente.

A idosa foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo da idosa está sendo velado no Cemitério do Parque Gramado, em Americana, onde será sepultado às 16h.