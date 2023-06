Incêndio destrói galpão de empresa em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de velas na Rua do Metalúrgico, no Werner Plaas, em Americana, durante a madrugada desta quinta-feira (29).

De acordo com as primeiras informações, não há registro de feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o proprietário da empresa informou que o incêndio teria começado em um tanque de aquecimento de parafina e se espalhado pelo imóvel.

O proprietário da empresa estava no local no momento do início do incêndio. A fumaça do local pode ser vista de vários bairros da cidade.

Os bombeiros estão trabalhando no rescaldo do incêndio.