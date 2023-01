Inscrições para Tecnotêxtil 2023 já estão abertas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As inscrições para a Tecnotêxtil 2023, que será realizada em Americana, já estão abertas e podem ser feitas gratuitamente no site do próprio evento: https://tecnotextilbrasil.com.br/quero-visitar . Considerada um centro de oportunidades de concretização de negócios e atualização de conhecimento, a feira reúne os últimos lançamentos em tecnologia, máquinas, equipamentos, insumos e matéria-prima.

A edição 2023 acontece na Fidam, entre os dias 7 e 10 de março, das 14h às 21h. “O evento é muito importante e tem a capacidade de fomentar o turismo de negócios, incrementar o comércio local, principalmente a rede hoteleira e gastronômica, e de movimentar a Fidam”, concluiu o secretário de Desenvolvimento Econômico de Americana, Rafael de Barros.

Podem se inscrever, profissionais do setor têxtil e de confecção, que terão a oportunidade de conhecer as novidades em equipamentos, tecnologia e produtos do setor.

Com mais de 1.500 m² de área comercializada, a Tecnotêxtil Brasil acontecerá pela primeira vez na cidade de Americana, localizada em uma das principais regiões têxteis do Brasil e da América Latina.

Até o momento, a feira já conta com 100 expositores, de mais de 250 marcas que atuam nos segmentos de máquinas, químico, acessórios, tecelagem, impressão digital, automação e startups e são responsáveis pela produção e representação de diversos produtos, como máquina de costura e de bordado, máquina de corte, enfestadeira, software, fios, teares, tintas e substratos para impressão, máquina de impressão digital, acessórios, aviamentos, tags e etiquetas, malhas, peças, auxiliares químicos para acabamento e passadoria.

Várias empresas da região já confirmaram presença: Comelato & Roncato, Afaink, Invista Têxtil, Dualtech, Etiband, Fratelli Ricci, Globo Resistências, Franjas Zanini, Iberlaser, Microdata, Microgestão, Multiágua, Paulitex, Print World, SPGPrints, Sociotec, Star Colours, Tabatex, Velcro Brasil, Vestuar, VMZ Química, WebPic e Workidev.