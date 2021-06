Investigado, ministro do Meio Ambiente pede demissão

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu hoje demissão do governo de Jair Bolsonaro (sem partido)o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu hoje(23), demissão do governo de Jair Bolsonaro (sem partido).

A exoneração foi publicada em edição extra do “Diário Oficial da União” e informa que a exoneração foi a pedido de Salles.

O agora ex-ministro é alvo de inquérito a pedido da Procuradoria Geral da República (PGR) e, autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por supostamente ter atrapalhado investigações sobre apreensão de madeira ilegal.

Bolsonaro nomeou Joaquim Alvaro Pereira Leite como novo ministro do Meio Ambiente.