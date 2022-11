Jaguari será contemplado com uma arena esportiva

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A população do bairro Jaguari irá contar com um novo equipamento esportivo. A Prefeitura de Americana já está preparando o nivelamento do terreno para a construção de uma Areninha Esportiva, um projeto do governo estadual que tem o objetivo de suprir a demanda por espaços para a prática de esportes.

Os recursos para a construção do espaço foram intermediados pelo vereador Leco Soares. A estimativa do governo do Estado é de que as obras tenham um investimento de R$ 560 mil. O projeto contempla um campo de futebol society, quadra de basquete 3×3, arquibancada e iluminação de LED.

Nesse convênio não há contrapartida da Prefeitura em dinheiro. A Administração Municipal fica incumbida, apenas, de fazer a terraplenagem onde a arena será implantada.

“Essa conquista da Administração é muito importante, pois promoverá a interação entre os moradores para a prática de esportes. O objetivo é ampliar nossa estrutura e levar esse tipo de equipamento para a cidade toda”, ressaltou o secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal.