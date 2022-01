Jovem de Sumaré morto em Capitólio faria 25 anos hoje

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Maicon Douglas de Osti, um dos moradores de Sumaré que morreram na tragédia no Lago de Furnas, em Capitólio-MG, no sábado(8), completaria 25 anos neste domingo(9). Além de Maicon morreram: Camila da Silva, namorada de Maicon; Carmem Pinheiro, mãe de Camila e Geovany Teixeira da Silva, namorado de Carmem.

Além da família morava no bairro Matão, outra seis pessoas perderam a vida após o desabamento d0 rochedo, são elas: Rodrigo Alves, Marlene da Silva, Thiago Silva , Geovany Gabriel, Sebastião Teixeira e Júlio do Cassemiro.

O Prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, lamentou as mortes em uma publicação feita em suas redes sociais.

“Sumaré em luto! Recebemos com profundo pesar a informação sobre o falecimento de membros de uma família da região do Matão, de Sumaré, na tragédia de hoje em Capitólio/MG. Que Deus esteja com toda família e amigos, fortalecendo a todos nesse momento de dor e tristeza. Recebam nossos sinceros sentimentos de pesar e orações”, disse o prefeito.

BUSCAS CONTINUAM

As buscas no Lago de Furnas, em Capitólio (MG), continuarão pelos próximos dias, anunciaram hoje (9) a Defesa Civil e a Polícia Civil de Minas Gerais. Segundo os órgãos, os trabalhos prosseguirão porque, embora todos os dez mortos tenham sido resgatados, algumas vítimas tiveram somente pedaços de corpos encontrados.