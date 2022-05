Jovem dentista Dr. Gustavo Caproni se destaca na região pelo seu trabalho

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O cirurgião dentista e empresário Gustavo Caproni (@caproni.gustavo) está se destacando na região pelo seu trabalho de facetas em resina. A técnica está transformando além do sorriso, a vida dos pacientes.

Inspirado pelo seu pai, o dentista Cairo Caproni, Gustavo se formou em odontologia em São Paulo. “Após morar quatro anos na capital, percebi que a região não contava com muitos profissionais especializados em resina”, conta.

O dentista foi buscar a especialização na Bahia e fez cursos em Curitiba, Paraná, Bahia, Natal e Campinas para trazer o melhor resultado para os pacientes

Hoje, Gustavo conta com consultórios modernos e tecnológicos em Americana e Santa Bárbara d’Oeste. Além de facetas em resina, sua clínica é altamente completa, com procedimentos de lentes de contato, implante, aparelho ortodôntico, entre outras especialidades.

Gustavo conta que a transformação do sorriso pode acontecer em apenas um dia. “É um procedimento indolor, onde o paciente sai transformado no dia, com o sorriso nível Caproni. O processo de resina tem duração de 6 horas”, explica.

O dentista também divulga seu trabalho no Instagram, através do perfil @clinicacaproni, onde mostra as transformações dos pacientes.

Conheça a clínica e se apaixone pelo atendimento, ambiente e a qualidade do trabalho. Agende uma avaliação gratuita (19) 3463-4411 (WhatsApp)

Em Americana – Rua Herman Muller Carioba, 347, Jardim. Girassol

Em Santa Bárbara – Rua general câmara, 909, centro.