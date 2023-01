Jovem é morta a facadas pelo companheiro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma mulher de 25 anos, foi morta a facadas pelo companheiro, no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara d’Oeste, no final da noite deste domingo (22).

De acordo com a Guarda Municipal, a corporação foi acionada para uma briga de casal na Rua Timbiras. Na chegada da guarda, uma equipe do Corpo de Bombeiros já estava socorrendo a vítima. O autor do crime, um rapaz de 22 anos, fugiu em uma Ford KA e não foi preso.

A vítima foi identificada como Rafaela Cristina Barroso da Silva foi socorrida para o hospital “Dr. Afonso Ramos”, porém não resistiu aos ferimentos.

Durante a madrugada, o veículo que o autor do crime usou para a fuga foi encontrado batido em uma árvore, na Rua Caimaiurás, no Jardim Santa Rita. A faca que foi utilizada no crime estava no interior do carro. O caso foi registrado no plantão policial da cidade e o corpo da vítima encaminhado para o Instituto Médico Legal de Americana.