Jovem morre esfaqueado em Americana

O feriado prolongado começou com um homem de 21 anos assassinado. João Paulo Belquer de Moura foi morto a facada nos primeiros minutos- madrugada- desta quinta-feira (21), no bairro São José, em Americana. A vítima era moradora do bairro Jardim da Mata.

O caso foi atendido pela Guarda Municipal de Americana (Gama) e Polícia Militar. De acordo com o Boletim de Ocorrência, por volta das 00h35 o rapaz estava na casa da sogra, localizada na rua Valentim Menegatti, quando ela teria oferecido abrigo a uma mulher que estava com duas crianças em situação de rua.

Pouco tempo depois, o marido da moradora de rua começou uma discussão com Moura e acabou por desferir uma facada nas costa de João Paulo. O jovem foi socorrido pelo vizinho ao Hospital Municipal de Americana, mas não resistiu aos ferimentos.

O autor foi identificado como P. E. A. B. S de 30 anos. O caso será investigado pela Polícia Civil. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade.