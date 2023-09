Juninho Dias pede ampliação da divulgação sobre diagnóstico do câncer de retinoblastoma

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura a ampliação da divulgação do diagnóstico do câncer de retinoblastoma.

No documento o parlamentar lembra que, embora a doença seja um tipo raro de câncer, é o tumor ocular mais comum em crianças. O sintoma mais comum é o aparecimento de uma área branca e opaca na pupila, com o reflexo da luz, ou até mesmo em desvio ocular. “Uma foto com flash pode ser um meio de identificar a doença, contudo muitos sequer têm o conhecimento, sendo necessária a ampliação da divulgação da doença e forma de diagnóstico”, aponta o vereador.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira, dia 26, e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.