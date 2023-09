DAE avança com as obras da Estação Elevatória de Esgoto da Praia Azul

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As obras da nova Estação Elevatória de Esgoto (EEE 17) no Balneário Salto Grande, na orla da Praia Azul, estão em ritmo acelerado. O DAE (Departamento de Água e Esgoto) está concluindo a casa de bombas e estabilizando o terreno para a execução do canal de entrada do esgoto na área de bombeamento.

De acordo com a prefeitura, já foram executados no local a terraplanagem, a escavação para execução do poço de sucção, a laje de fundo da elevatória e o recalque, que representa a linha que transporta o esgoto através do conjunto de motobombas, da estação elevatória até o ponto de lançamento, com destino à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Praia Azul.

A casa do gerador de energia também está construída, faltando apenas a conclusão do piso. Serão realizadas ainda as instalações elétricas, pavimentação, iluminação e urbanização.

“A construção da nova elevatória de esgoto vai atender à alta demanda gerada pelo aumento da população naquela região. A unidade terá maior capacidade de reservação e bombeamento de esgoto”, diz o superintendente do DAE Americana, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

A obra também contemplará a alteração na linha de bombeamento, que antes subia pela Rua Maranhão.

Os R$ 4,6 milhões em investimentos são provenientes de convênio firmado com a Caixa Econômica Federal, por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), linha de crédito para a realização de obras viárias e de saneamento. Os serviços estão sendo executados pela empresa Target Engenharia Civil e Elétrica.