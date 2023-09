Portal de Americana estreia nos Canais do WhatsApp; veja como participar

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, lançou recentemente uma nova funcionalidade chamada “Canais do WhatsApp”, e o Portal de Americana já está disponível nessa plataforma de comunicação, clique aqui para acessar. Os Canais do WhatsApp oferecem aos usuários uma maneira conveniente de receber notícias e atualizações diretamente em seus dispositivos móveis.

Para aqueles que desejam receber as notícias do Portal de Americana diretamente em seus celulares, o processo é simples. No entanto, se você ainda não vê a opção disponível, a Meta explicou que a funcionalidade estará habilitada para todos “nas próximas semanas”. Para garantir que você seja notificado assim que os Canais do WhatsApp estiverem disponíveis, basta ativar as notificações.

Se você já possui a aba ‘Atualizações’ em seu WhatsApp, basta seguir o canal do Portal de Americana para começar a receber as últimas notícias.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O CANAL

Para ativar as notificações, siga as etapas a seguir:

Abra o WhatsApp em seu dispositivo móvel. Localize o ícone de um sino, localizado no canto superior direito da tela. ( Toque no ícone do sino para ativar as notificações do Canal do Portal de Americana.

Uma vez ativadas, você receberá notificações em tempo real sempre que houver uma nova atualização ou notícia relevante do Portal de Americana.

Para aqueles que já participam dos grupos de WhatsApp do Portal de Americana, não há motivo para preocupação. A equipe do Portal continuará enviando notícias e atualizações por meio desses grupos, garantindo que os leitores estejam sempre atualizados sobre os acontecimentos locais e regionais.