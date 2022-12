Juninho Dias propõe projeto de lei que reconhece Gruta Dainese como patrimônio sociocultural do município

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou um projeto de lei na secretaria da Câmara Municipal de Americana que transforma a Gruta Dainese em patrimônio sociocultural do município.

De acordo com o parlamentar, o objetivo da proposta é reconhecer a importância a área verde para a cidade e possibilitar a destinação de recursos e incentivos culturais para o espaço. “Além da importância de preservação ambiental, a Gruta Dainese tem uma grande relevância cultural que pode ser desfrutada pela cidade, fomentando a economia, com maior destinação de recursos para o espaço”, defende.

“Temos muitos locais da cidade que, com investimento e planejamento, trarão benefícios para a população. Um deles é a Gruta Dainese: conciliar meio ambiente, cultura, lazer e esporte fará da Gruta um local especial no coração do americanense”, acrescenta Juninho.

O projeto de lei será encaminhado às comissões permanentes para análise. Não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária.