Juninho propõe moção de aplausos aos profissionais da saúde do Hospital Municipal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Juninho Dias (MDB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma moção de aplausos aos profissionais da saúde atuantes no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, de Americana.

No documento, o parlamentar destaca que nos últimos meses tem acompanhado de perto o grande aumento na procura por atendimento médico no Hospital Municipal, tanto no Pronto Socorro do próprio HM quanto no Pronto Socorro exclusivo para casos de Covid-19.

O vereador menciona que é de ciência de todos a situação que a saúde vem enfrentando no combate ao Coronavírus e destaca as enfermarias e leitos de UTI lotados. “E por mais exaustiva e intensa que esteja a situação, toda equipe médica está lutando para atender a todos da melhor maneira possível, com jornadas de trabalho sobrecarregadas e grande número de pacientes todos os dias”, comenta Juninho.

O parlamentar frisa ainda que é de extrema importância o reconhecimento do esforço de todos os profissionais da área da saúde. A moção será discutida e votada pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária, que acontece na quinta-feira (17).