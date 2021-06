Vacinação Covid: Saúde abre agendamento para pessoas com 50 anos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde de Americana está ampliando o público de vacinação contra a Covid-19 e já está, a partir desta terça-feira (15/6), com o agendamento aberto para pessoas com 50 anos ou mais. O agendamento deve ser realizado pelo site www.americana.sp.gov.br/saude/agendamentovacina. Outra novidade é que será montado um ponto de vacinação no campus Maria Auxiliadora da Unisal, que contribuirá ainda mais para a agilidade do processo bem como o conforto das pessoas com direito à vacina.

Está aberto, também, o agendamento para pessoas com comorbidade de 18 anos ou mais, gestantes e puérperas com e sem comorbidades com 18 anos ou mais, profissionais de saúde e de educação. Além disso, as pessoas que já tomaram a primeira dose podem agendar a segunda, tanto da vacina Coronavac como a da Astrazeneca.

É importante destacar que, diante de um público previsto mais numeroso (aproximadamente 30 mil pessoas), a demanda é muito maior do que as vagas disponibilizadas em apenas um dia, portanto, a população que não conseguir agendamento no primeiro momento deve continuar acessando a página indicada sempre a partir das 14h.

A estratégia de vacinação montada para esta quarta-feira (16) inclui:

– Primeira dose para pessoas com comorbidade, com Síndrome de Down e trabalhadores do transporte público nas unidades básicas do Jardim São Paulo, São Vito e São Domingos;

– Primeira dose para pessoas com 50 anos ou mais nas unidades básicas do Jardim Brasil, Praia Azul, Mário Covas, Parque da Liberdade, Jardim Boer, Zanaga, Parque das Nações e no campus Maria Auxiliadora da Unisal;

– Primeira dose para professores com 45 anos ou mais na unidade do Jardim Alvorada;

– Primeira dose para professores de 18 a 44 anos e pessoas com deficiência na unidade da Vila Mathiensen;

– Primeira dose para gestantes e puérperas na unidade do Parque Gramado;

– Primeira dose para profissionais da saúde, veterinários e educadores físicos na unidade do Cariobinha;

– Segunda dose para idosos com 64 anos ou mais, profissionais da saúde, professores e gestantes e puérperas na unidade do Cariobinha;

– Segunda dose para idosos com 75 anos ou mais, profissionais da saúde e professores na unidade do São José.

Lembrando, mais uma vez, que a vacinação é realizada por meio de agendamento, que já está aberto para imunização na quarta, quinta e sexta-feira.