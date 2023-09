Letreiro de Americana vira cenário para clipe de música viral

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O duo musical paulistano AL9, composto pelos irmãos Matheus e Thiago Khouri, escolheu um cenário peculiar para a gravação do clipe de sua mais recente música, intitulada “Americana”. O ponto de destaque foi o letreiro na entrada da cidade homônima, que se tornou o pano de fundo para a produção visual.

Embora o título da canção e do local coincidam, a narrativa da música apresenta uma reviravolta inusitada. “Americana” conta a história de uma jovem norte-americana que decide embarcar em uma jornada em direção ao Brasil. Um trecho marcante do sucesso viral nas redes sociais revela a essência da trama: “Não importa o idioma que você vai me falar. I love you baby, eu te amo ou sei lá”.

O aguardado clipe oficial foi lançado nesta tarde de sexta-feira (29) no canal oficial da dupla no YouTube. AL9, que já conquistou uma expressiva base de fãs, conta com mais de 500 mil seguidores no Instagram e acumula milhões de visualizações em suas produções.

A escolha do letreiro de Americana como locação para a gravação evidencia a criatividade do duo em explorar elementos inusitados para enriquecer sua narrativa visual. O lançamento do clipe promete agregar ainda mais sucesso à trajetória ascendente de AL9 no cenário musical brasileiro.

Confira o clipe: